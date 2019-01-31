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«Сибирь» уступила «Йокериту» в овертайме

«Сибирь» уступила «Йокериту» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене уступила финскому «Йокериту», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ.

Счёт в матче был открыт на 3-й минуте: точный бросок удался защитнику финской команды Алексу Гранту. В концовке второго периода «Сибирь» отыгралась благодаря заброшенной шайбе Максима Казакова. В третьем периоде соперники забросили по две шайбы: у хозяев авторами голов стали Александр Логинов и Шейн Принс, у «Йокерита» — Джефф Плэтт и Ессе Йоэнсуу. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принесла шайба Сами Лепистё.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3:4
0:1, 1:0, 2:2, 0:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Грант – 02:39 (5x5), 1:1 – Казаков (Принс, Комаров) – 38:40 (5x5), 1:2 – Плэтт (О'Нилл) – 40:35 (5x5), 2:2 – Логинов (Саюстов) – 43:29 (5x5), 2:3 – Йоэнсуу (О'Нилл) – 44:13 (5x5), 3:3 – Брюле – 50:15 (5x4), 3:4 – Лепистё – 60:16 (3x3)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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