«Сибирь» уступила «Йокериту» в овертайме

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене уступила финскому «Йокериту», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ.



Счёт в матче был открыт на 3-й минуте: точный бросок удался защитнику финской команды Алексу Гранту. В концовке второго периода «Сибирь» отыгралась благодаря заброшенной шайбе Максима Казакова. В третьем периоде соперники забросили по две шайбы: у хозяев авторами голов стали Александр Логинов и Шейн Принс, у «Йокерита» — Джефф Плэтт и Ессе Йоэнсуу. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принесла шайба Сами Лепистё.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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