«Барыс» — СКА: Рундблада унесли на носилках после столкновения с Барабановым

Во втором периоде матча астанинского «Барыса» и петербургского СКА травму получил защитник «армейского» клуба Давид Рундблад. Шведский хоккеист покинул площадку на носилках после столкновения с партнёром по команде Александром Барабановым, врачам пришлось зафиксировать шею защитника.



Напомним, команды вышли на лёд в следующих составах:



«Барыс»:



Карлссон (Мальгин);

Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Липин, Полохов, Асетов — Сагадеев — Петухов.



СКА:



Хелльберг (Давыдюк);

Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Якупов;

Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Морозов.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.