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«Барыс» — СКА: Рундблада унесли на носилках после столкновения с Барабановым

«Барыс» — СКА: Рундблада унесли на носилках после столкновения с Барабановым
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча астанинского «Барыса» и петербургского СКА травму получил защитник «армейского» клуба Давид Рундблад. Шведский хоккеист покинул площадку на носилках после столкновения с партнёром по команде Александром Барабановым, врачам пришлось зафиксировать шею защитника.

Напомним, команды вышли на лёд в следующих составах:

«Барыс»:

Карлссон (Мальгин);
Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Липин, Полохов, Асетов — Сагадеев — Петухов.

СКА:

Хелльберг (Давыдюк);
Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Якупов;
Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Морозов.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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