Россия — Финляндия: все билеты на матч в Ярославле распроданы

7 февраля в Ярославле на «Арене-2000» национальная сборная России в рамках вынесенного матча Еврохоккейтура сыграет с командой Финляндии. Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея России, все билеты на трибуны полностью распроданы. Вместимость «Арены-2000» — 9071 зритель.

Незаменимые для Евротура. Ждать ли их на ЧМ-2019? Илье Воробьёву трудно обойтись без универсала Кадейкина, а пара обороны Елесин – Антипин становится открытием сезона.

Напомним, состав сборной России на турнир выглядит так:



Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Пётр Кочетков («ХК Сочи»).



Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артём Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»).



Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба – «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»).



Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер – Илья Воробьёв, старший тренер – Алексей Жамнов, тренер – Анвар Гатиятулин, тренер вратарей – Рашит Давыдов.