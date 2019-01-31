Стали известны составы московского ЦСКА и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 31 января, начало игры — в 19:30 мск.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Романов — Науменков, Шалунов — Попов — Окулов;
Чмыхов, Слепышев — Светлаков — Телегин.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Яруллин — Юдин, Секач — Ландер — Азеведу;
Постма — Батыршин, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Педан — Абросимов, Ткачёв — Попов — Галиев;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер.
Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
ЦСКА — «Ак Барс»: Марков вновь остался вне заявки гостей