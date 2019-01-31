ЦСКА — «Ак Барс»: Марков вновь остался вне заявки гостей

Стали известны составы московского ЦСКА и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 31 января, начало игры — в 19:30 мск.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;

Романов — Науменков, Шалунов — Попов — Окулов;

Чмыхов, Слепышев — Светлаков — Телегин.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Яруллин — Юдин, Секач — Ландер — Азеведу;

Постма — Батыршин, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Педан — Абросимов, Ткачёв — Попов — Галиев;

Глухов — Свитов — Клинкхаммер.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19