Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
08:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

ЦСКА — «Ак Барс»: Марков вновь остался вне заявки гостей

ЦСКА — «Ак Барс»: Марков вновь остался вне заявки гостей
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы московского ЦСКА и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 31 января, начало игры — в 19:30 мск.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Романов — Науменков, Шалунов — Попов — Окулов;
Чмыхов, Слепышев — Светлаков — Телегин.

«Ак Барс»:

Подъяпольский (Шарыченков);
Яруллин — Юдин, Секач — Ландер — Азеведу;
Постма — Батыршин, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Педан — Абросимов, Ткачёв — Попов — Галиев;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент