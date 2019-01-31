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СКА одержал шестую победу кряду, переиграв «Барыс»

СКА одержал шестую победу кряду, переиграв «Барыс»
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней площадке уступил в матче с петербургским СКА, игра завершилась со счётом 2:3. Для коллектива Илья Воробьёва победа стала шестой подряд, у Астаны — три поражения в пяти последних играх.

Счёт на второй минуте открыл форвард «Барыса» Андре Петерссон, но первый период завершился в пользу гостей благодаря голам Наиля Якупова и Павла Дацюка. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Якупов и Даррен Диц. Заключительные 20 минут встречи прошли без голов.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
2:3
1:2, 1:1, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Петерссон (Старченко, Кормье) – 01:18 (5x5), 1:1 – Якупов (Рундблад, Коскиранта) – 11:35 (5x5), 1:2 – Дацюк (Барабанов, Гусев) – 16:32 (5x3), 1:3 – Якупов (Гусев, Дацюк) – 23:08 (5x4), 2:3 – Диц (Фрэттин) – 31:33 (5x4)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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