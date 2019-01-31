СКА одержал шестую победу кряду, переиграв «Барыс»

Астанинский «Барыс» на домашней площадке уступил в матче с петербургским СКА, игра завершилась со счётом 2:3. Для коллектива Илья Воробьёва победа стала шестой подряд, у Астаны — три поражения в пяти последних играх.



Счёт на второй минуте открыл форвард «Барыса» Андре Петерссон, но первый период завершился в пользу гостей благодаря голам Наиля Якупова и Павла Дацюка. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Якупов и Даррен Диц. Заключительные 20 минут встречи прошли без голов.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.