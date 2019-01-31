Марьямяки: Тейлор сыграл великолепно, но «Йокерит» заслужил победу

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (4:3 ОТ).



«Мы знали, что в Новосибирске очень трудно играть. У «Сибири» очень хорошая команда. Первый период началали хорошо, оборона хорошо играла, но атаковали чуть-чуть глуповато. Во втором периоде много моментов создали, но Тейлор великолепно сыграл. Думаю, что мы заслужили такой результат», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» уступила «Йокериту» в овертайме

Счёт в матче был открыт на третьей минуте: точный бросок удался защитнику финской команды Алексу Гранту. В концовке второго периода «Сибирь» отыгралась благодаря заброшенной шайбе Максима Казакова. В третьем периоде соперники забросили по две шайбы: у хозяев авторами голов стали Александр Логинов и Шейн Принс, у «Йокерита» — Джефф Плэтт и Ессе Йоэнсуу. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принесла шайба Сами Лепистё.