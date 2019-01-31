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СКА начнёт матчи плей-офф дома 26 и 28 февраля

СКА начнёт матчи плей-офф дома 26 и 28 февраля
Хоккей / КХЛ

СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Барыс» (3:2), «армейцы» досрочно выиграли дивизион Боброва и не опустятся ниже второго места в Западной конференции. Таким образом, стали известны даты стартовых для СКА матчей плей-офф – они пройдут в «Ледовом» 26 и 28 февраля.

СКА одержал шестую победу кряду, переиграв «Барыс»

Счёт на второй минуте открыл форвард «Барыса» Андре Петерссон, но первый период завершился в пользу гостей благодаря голам Наиля Якупова и Павла Дацюка. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Якупов и Даррен Диц. Заключительные 20 минут встречи прошли без голов. Для коллектива Илья Воробьёва победа стала шестой подряд, у Астаны — три поражения в пяти последних играх.

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