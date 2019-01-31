«Флорида» отправила Макгинна на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» отправил на драфт отказов нападающего Джейми Макгинна, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Согласно правилам НХЛ хоккеиста в течение 24 часов может забрать с драфта отказов любой клуб лиги.



В текущем чемпионате 30-летний Макгинн не сыграл ни одного матча за основную команду «Флориды» из-за тяжёлой травмы. В прошлом сезоне он сыграл в 76 матчах за «Флориду», сумев отметиться 29 (13+16) баллами при показателе полезности «–5» и 33 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около тринадцати с половиной минут за матч. Всего форвард провёл в НХЛ 598 игр, набрав 213 (113+100) очков.



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