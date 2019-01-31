Антуан Верметт завершил карьеру после 14 сезонов в НХЛ

Нападающий Антуан Верметт решил завершить игровую карьеру, сообщает официальный сайт клуба «Аризона Койотс». 36-летний хоккеист находился без клуба с лета 2018 года.



Вермет провёл в Национальной хоккейной лиге 14 сезонов, защищая цвета «Коламбус Блю Джекетс», «Аризоны Койотс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс». Всего в лиге нападающий сыграл 1046 матчей и записал в актив 515 (228+287) очков, выиграв с «индейцами» Кубок Стэнли.



Верметт был выбран «Оттавой» в третьем раунде драфта-2000 под общим 55-м номером. Дебютный матч в НХЛ канадец сыграл в 2003 году.



В чемпионате-2017/18 Верметт принял участие в 64 встречах за «Анахайм», записав в актив 16 (8+8) баллов.



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