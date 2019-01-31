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Киселевич на несколько дней покинет расположение «Флориды»

Киселевич на несколько дней покинет расположение «Флориды»
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич будет отсутствовать в расположении команды на протяжении 3–4 дней по семейным обстоятельствам, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

«Киселевич будет отсутствовать в расположении «Флориды» на протяжении 3–4 дней, это согласовано с тренерским штабом команды. К Богдану во Флориду вылетели родители», — передаёт слова Мильштейна корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 28-летний Киселевич принял участие в 31 матче, записав на свой счёт восемь результативных передач при показателе полезности «–3» и 12 минутах штрафного времени.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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