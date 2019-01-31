Московское «Динамо» обыграло «Металлург», у Индрашиса — дубль

Московское «Динамо» на домашней площадке переиграло магнитогорский «Металлург», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Владимира Крикунова одержали третью победу подряд, клуб из Магнитогорска проиграл три матча из пяти последних.



Счёт был открыт на 17-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Дмитрий Кагарлицкий. Во втором периоде «Динамо» упрочило преимущество в счёте благодаря дебютному голу Аслана Раисова в КХЛ. На 41-й минуте Микс Индрашис сделал счёт 3:0, через десять минут Деннис Расмуссен сократил отставание «Металлурга». В концовке соперники обменялись голами Ивана Верещагина и Индрашиса, оформившего дубль.

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