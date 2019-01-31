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Московское «Динамо» обыграло «Металлург», у Индрашиса — дубль

Московское «Динамо» обыграло «Металлург», у Индрашиса — дубль
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней площадке переиграло магнитогорский «Металлург», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Владимира Крикунова одержали третью победу подряд, клуб из Магнитогорска проиграл три матча из пяти последних.

Счёт был открыт на 17-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Дмитрий Кагарлицкий. Во втором периоде «Динамо» упрочило преимущество в счёте благодаря дебютному голу Аслана Раисова в КХЛ. На 41-й минуте Микс Индрашис сделал счёт 3:0, через десять минут Деннис Расмуссен сократил отставание «Металлурга». В концовке соперники обменялись голами Ивана Верещагина и Индрашиса, оформившего дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
4:2
1:0, 1:0, 2:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Кагарлицкий (Шипачёв, Хиетанен) – 16:32 (5x4), 2:0 – Раисов (Карлин) – 37:04 (5x5), 3:0 – Индрашис (Хиетанен, Кагарлицкий) – 40:50 (5x5), 3:1 – Расмуссен (Матушкин, Эллисон) – 50:21 (5x4), 3:2 – Верещагин (Мозякин, Пакаринен) – 58:10 (6x5), 4:2 – Индрашис – 59:44 (en)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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