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Минское «Динамо» в серии буллитов уступило «Адмиралу»

Минское «Динамо» в серии буллитов уступило «Адмиралу»
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от «Адмирала» из Владивостока, матч завершился в серии буллитов со счётом 2:3 Б. Белорусский клуб потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах.

Первый период завершился в пользу команды гостей — заброшенной шайбой отметился Никита Феоктистов. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Степан Захарчук и Александр Когалев. На 58-й минуте Евгений Ковыршин восстановил равновесие на табло. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов победу праздновали гости благодаря решающему броску Сергея Конькова.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2:3
0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Феоктистов (Зайцев) – 08:34 (5x5), 0:2 – Захарчук (Стрельцов, Угольников) – 20:09 (5x5), 1:2 – Когалев (Терещенко, Костицын) – 32:09 (5x5), 2:2 – Ковыршин (Блум, Пулккинен) – 57:47 (5x4), 2:3 – Коньков – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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