Минское «Динамо» в серии буллитов уступило «Адмиралу»

Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от «Адмирала» из Владивостока, матч завершился в серии буллитов со счётом 2:3 Б. Белорусский клуб потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах.



Первый период завершился в пользу команды гостей — заброшенной шайбой отметился Никита Феоктистов. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Степан Захарчук и Александр Когалев. На 58-й минуте Евгений Ковыршин восстановил равновесие на табло. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов победу праздновали гости благодаря решающему броску Сергея Конькова.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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