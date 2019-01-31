Крикунов: в лазарете «Динамо» игроков уже больше, чем в составе

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:2).



«Хорошо знали соперника, тем более проиграли им две игры в этом сезоне. Настраивались сегодня на домашний матч, и ребята ответственно подошли к игре. У нас было два дня на подготовку, поэтому были посвежее противника. Аслан Раисов забил первый гол, Индрашис три шайбы забросил в одни ворота. В конце матча было напряжённо, как обычно, потом начали всё спасать.



Ну какие у меня могут быть ощущения, когда два игрока получают травмы? Перешли на три звена, вынужденно перестроились. Всё равно у нас больше никого нет, какая нам разница. У Мозера тоже травма. В лазарете «Динамо» игроков уже больше, чем в составе. У Закриссона воспаление связок. Проверили его – и на самом деле травма есть.



Четвёртое звено забило сегодня один гол, а третье опять пропустило. Поэтому не могу сказать, что наши низшие звенья переиграли звенья соперника», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» обыграло «Металлург», у Индрашиса — дубль