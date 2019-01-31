Яндач: Варфоломеев ничего на льду не показывал, поэтому играет редко

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:4).



«Мы сегодня очень плохо начали матч, в первом периоде нахватали много удалений. В первых двух периодах у нас ничего не получилось. Знали о силе первого звена соперника, они хорошо держали шайбу. В третьем периоде, когда быстро получили третий гол, уже было тяжело. В конце нам уже не хватило времени. «Металлургу» многое необходимо улучшить в своей игре к следующему матчу.



Нам не хватило сил из-за тяжёлой игры со СКА? Сейчас не могу точно сказать, какая причина у нашей плохой игры. Шайба очень плохо держалась. Надо ещё посмотреть видео. Мне кажется, сегодня многие толком не бегали.



Варфоломеев редко играет, потому что не играет хорошо. Сегодня надо было добавить его в состав, потому что он много пропустил. В декабре заболел, в Давосе не был готов. В январе тренировался хорошо, а как оказался на льду, ничего не показал. Много работал в зале, со штангой. Добавлял. Надеемся, в будущем он нам поможет больше.



У Ольшанского нет ещё опыта, поэтому в концовке мы играли в четыре-пять защитников. Рисковали. У Антипина всё ещё травма. Не знаю, поедет он в сборную или нет. Это не моё решение. Его пригласили туда, но сейчас он играть не может. Говорит, не очень хорошо себя чувствует. Я бы хотел, чтобы Виктор помогал нам. У нас ведь ещё и Дронов травмирован, поэтому даём играть молодым», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» обыграло «Металлург», у Индрашиса — дубль