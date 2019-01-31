Билялетдинов — о голе Романова: внук переиграл меня, каждый делает свою работу

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча с ЦСКА (4:5).



«Мы готовились к матчу. Ребята старались, играли неплохо. Конечно, такое большое количество удалений непозволительно. Считаю, из-за этого проиграли. Играли в пять защитников уже, глупые удаления, есть над чем работать.



Первый гол внука в КХЛ? Каждый делает свою работу. Он — свою, я — свою. В этом случае он переиграл меня.



Могу ли представить защитника, который при игре «четыре на четыре» будет подключаться в атаку? Во-первых, у меня нет такого защитника. Наверное, это доверие тренера, который даёт возможность поиграть в любых ситуациях.



Знаете, должна быть дисциплина на хорошем уровне. С такой командой, как ЦСКА, нельзя зарабатывать столько удалений. Мы плодотворно работаем и знаем, чего хотим. К сожалению, пока у нас неудачно всё проходит, но мы исправим ситуацию.



Все игры непростые. Не могу сказать, что мы плохо играем, но есть нюансы, которые не позволяют нам выигрывать. Надо избавляться от этого.



По Маркову пока ничего не могу сказать. В принципе, он сегодня уже тренировался. Зарипов и Свитов долго не играли, сегодня первая игра. На сегодняшний день как есть, так и есть. Будем надеяться, что они будут играть лучше», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Внук не пожалел деда. Это был его первый гол в КХЛ Ирония судьбы в исполнении защитника ЦСКА Александра Романова.