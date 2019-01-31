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Никитин: Романов — парень умный, ему нужно учиться на своих ошибках

Никитин: Романов — парень умный, ему нужно учиться на своих ошибках
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (5:4).

«Готовились к игре. Понимали, что она будет непростой. За счёт самоотдачи и движения заставляли соперника ошибаться. Это позволило нам контролировать шайбу и проявлять свои сильные качества.

Никита Нестеров уже полностью тренируется с командой. Завтра уезжает с нами на выезд. Там посмотрим. Что касается ошибки Романова в концовке, то Саня — парень умный. Пропущенный гол — это ошибка, иногда на своих ошибках надо учиться. Это больше пользы приносит. Защитник подвержен таким ситуациям, есть определённые рисковые моменты, которые в каждой игре происходят. Когда через это проходишь, если не дурак, то учишься», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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