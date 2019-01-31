Захарчук — о голе от своей синей линии: последний раз забивал так в ВХЛ

Защитник «Адмирала» из Владивостока Степан Захарчук поделился впечатлениями от выигранного матча с минским «Динамо» (3:2 Б).



«Не получилось сегодня большинство, в меньшинстве неплохо играли, только в конце пропустили. Надо разобрать ошибки, посмотреть их. Мой гол от своей синей? Тренирую такой бросок каждый день на тренировках. Конечно же, удивлен. Последний раз так забивал ещё в ВХЛ.

У нас было два поражения, второе — разгромное, настроения не было. Сегодняшняя победа, надеюсь, придаст нам уверенности, новых эмоций. Будем продолжать стараться выигрывать. В Москву уезжаем с хорошим настроением», — сказал Захарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.