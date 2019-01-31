Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Рижское «Динамо» победило «Спартак» в овертайме

Рижское «Динамо» победило «Спартак» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» на домашней площадке одержало победу в матче с московским «Спартаком», игра завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Латвийский коллектив выиграл третий матч из пяти последних, у «Спартака» — два поражения подряд.

Счёт был открыт в концовке первого периода — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Мартиньш Дзиерикалс. На 31-й минуте московский клуб восстановил равновесие в счёте благодаря голу Антона Злобина. Остаток основного времени прошёл без заброшенных шайб, а в овертайме победу подопечным Гиртса Анкипанса принёс бросок Линуса Виделля.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
2:1
1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Дзиеркалс (Джериньш, Макмиллан) – 19:54 (5x5), 1:1 – Злобин (Трунёв, Цыплаков) – 30:43 (5x5), 2:1 – Виделль (Майоне) – 60:27 (3x3)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент