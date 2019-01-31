Рижское «Динамо» победило «Спартак» в овертайме

Рижское «Динамо» на домашней площадке одержало победу в матче с московским «Спартаком», игра завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Латвийский коллектив выиграл третий матч из пяти последних, у «Спартака» — два поражения подряд.



Счёт был открыт в концовке первого периода — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Мартиньш Дзиерикалс. На 31-й минуте московский клуб восстановил равновесие в счёте благодаря голу Антона Злобина. Остаток основного времени прошёл без заброшенных шайб, а в овертайме победу подопечным Гиртса Анкипанса принёс бросок Линуса Виделля.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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