Романов: дед простит за гол «Ак Барсу», своей игрой я не очень доволен

Защитник ЦСКА Александр Романов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (5:4).



«АК Барс» играл агрессивно, с этой командой всегда сложно играть. Стычка с Клинкхаммером? Игровой момент. Таков хоккей, ничего особенного, бывает. Понимаю, что допустил ошибку в концовке. Думаю, тренер скажет по этому поводу.



Гол «Ак «Барсу»? Думаю, лучше бы последний гол не пропустил бы, чем забил. Буду ли извиняться перед Зинэтулой Хайдаровичем? Дед простит. Я не очень доволен своей игрой, были ошибки. Первая шайба в КХЛ пришла бы в любом случае, никуда бы не делась. Главное было — играть правильно. Всегда говорил, мне все равно, когда случится первый гол. Главное, сыграть чисто. Увидел пустое место, решил туда продвинуться, и удача оказалась на моей стороне», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Внук не пожалел деда. Это был его первый гол в КХЛ Ирония судьбы в исполнении защитника ЦСКА Александра Романова.