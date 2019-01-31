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Романов: дед простит за гол «Ак Барсу», своей игрой я не очень доволен

Романов: дед простит за гол «Ак Барсу», своей игрой я не очень доволен
Хоккей / КХЛ

Защитник ЦСКА Александр Романов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (5:4).

«АК Барс» играл агрессивно, с этой командой всегда сложно играть. Стычка с Клинкхаммером? Игровой момент. Таков хоккей, ничего особенного, бывает. Понимаю, что допустил ошибку в концовке. Думаю, тренер скажет по этому поводу.

Гол «Ак «Барсу»? Думаю, лучше бы последний гол не пропустил бы, чем забил. Буду ли извиняться перед Зинэтулой Хайдаровичем? Дед простит. Я не очень доволен своей игрой, были ошибки. Первая шайба в КХЛ пришла бы в любом случае, никуда бы не делась. Главное было — играть правильно. Всегда говорил, мне все равно, когда случится первый гол. Главное, сыграть чисто. Увидел пустое место, решил туда продвинуться, и удача оказалась на моей стороне», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Ирония судьбы в исполнении защитника ЦСКА Александра Романова.
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