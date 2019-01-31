«Слован» прервал серию поражений, одолев ХК «Сочи»

В Братиславе местный «Слован» переиграл «Сочи», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Подопечные Владимира Орсага прервали неудачную серию из десяти поражений.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: их авторами стали Шон Коллинз и Матуш Сукель. На 38-й минуте коллектив из Братиславы сумел выйти вперёд — точный бросок удался нападающему Давиду Буцу. На 50-й минуте Роберт Росен снова сравнял счёт. Остаток основного времени прошёл без заброшенных шайб, в овертайме победу хозяевам принёс Матуш Сукель.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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