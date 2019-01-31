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«Слован» прервал серию поражений, одолев ХК «Сочи»

«Слован» прервал серию поражений, одолев ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ

В Братиславе местный «Слован» переиграл «Сочи», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Подопечные Владимира Орсага прервали неудачную серию из десяти поражений.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: их авторами стали Шон Коллинз и Матуш Сукель. На 38-й минуте коллектив из Братиславы сумел выйти вперёд — точный бросок удался нападающему Давиду Буцу. На 50-й минуте Роберт Росен снова сравнял счёт. Остаток основного времени прошёл без заброшенных шайб, в овертайме победу хозяевам принёс Матуш Сукель.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 20:30 МСК
Слован
Братислава
3:2
1:1, 1:0, 0:1, 1:0
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Коллинз (Шмелёв, Бакош) – 10:23 (5x5), 1:1 – Сукель (Яношик) – 15:03 (5x4), 2:1 – Буц (Яношик, Еглич) – 37:16 (5x4), 2:2 – Росен (Калетник) – 49:46 (5x5), 3:2 – Сукель (Желина, Червены) – 64:24 (3x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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