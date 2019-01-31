Сидоренко: «Динамо» стало при мне другим, раньше были не готовы функционально

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился впечатлениями от проигрыша (2:3 Б) в матче с «Адмиралом».



«У нас был недонастрой в первом периоде. Пока вошли в игру, соперник уже забил гол. Дальше мы владели территориальным и игровым преимуществом, но шайба не шла в ворота. А буллиты – наша ахиллесова пята. К тому же потеряли исполнителей в ходе матча.



Упустили шансы на плей-офф? Надо продолжать играть. Мы выступаем для зрителей. Профессионалы должны играть до конца. Что не получилось? Команда при мне стала другой, функционально до этого не были готовы. Изменили тактику… Много проигрывали в одну шайбу. Не хватило, в частности, реализации большинства», — цитирует тренера официальный сайт клуба.