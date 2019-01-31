Овечкин — о дисквалификации: спросите Беттмэна, это его решение

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал дисквалификацию. Российского форварда отстранили на один матч за отказ от участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.



«Спросите об этом Гэри Беттмэна. Это его решение, что хоккеист пропускает одну игру после отказа от участия в Матче звёзд. Я просто следую правилам.



Мы слишком устали. Может, было слишком много хоккея. Но теперь прошла неделя — игроки «Вашингтона» летают и смеются, не думая о поражениях недельной давности», — приводит слова Овечкина в своём «твиттере» североамериканский журналист Стивен Уайно.

Овечкин отказался ехать на Матч звёзд НХЛ. Это месть за Олимпиаду? Капитан «Вашингтона» всё сделал правильно. Ему уже 33 года, да и никто не забыл, как НХЛ «кинула» игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Недавно Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по броскам в створ ворот (5092), превзойдя результат Майка Гартнера (5090). Следующая цель Александра — результат Эла Макинниса (5157).



Рекорд в этой номинации принадлежит Рэю Бурку (6209), второе место занимает Яромир Ягр (5637), топ-3 замыкает Марсель Дионн (5363). На четвёртом месте — Фил Эспозито (5166). Таким образом, Овечкин занимает первое место среди действующих игроков НХЛ.