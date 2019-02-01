«Виннипег» — «Коламбус»: Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» принимает «Коламбус Блю Джекетс». После первого периода «жакеты» впереди со счётом 2:1.

На девятой минуте отличился российский нападающий гостей Артемий Панарин, сравнявший счёт. Также он выступил ассистентом во втором голе «Коламбуса», отдав результативную передачу на Джоша Андерсона.

Посмотреть видео результативных действий Панарина можно на официальном сайте НХЛ.

В 48 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в свой актив 57 (20+37) очков.

Ранее Панарин через своего агента сообщил клубу, что вести переговоры будет только после окончания сезона. Это означает, что россиянин хочет покинуть стан «Коламбуса», так как у него заканчивается контракт, и вероятность обмена Артемия до дедлайна (25 февраля) оценивается очень высоко.