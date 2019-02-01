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«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», у Зибанеджада 4 очка, у Яковлева – гол

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», у Зибанеджада 4 очка, у Яковлева – гол
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3.

Главной звездой встречи стал шведский форвард гостей Мика Зибанеджад. Он оформил хет-трик, а также стал автором одной результативной передачи. Ещё один гол на счету Криса Крайдера. В составе «дьяволов» отличились Нико Хишир, Маркус Юханссон и Егор Яковлев. Российский защитник провёл первый матч с 10 декабря 2018 года.

Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ и блок-шот за 14 минут на льду.

У Павла Бучневича результативная передача, «+1», 3 броска и силовой приём за 12.00. У Владислава Наместникова 3 броска и хит за 14.05. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: Яковлев забросил вторую шайбу в сезоне
НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3:4
2:1, 0:1, 1:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Хишир – 05:10 (5x4), 2:0 – Юханссон (Бойл, Сиверсон) – 16:18 (5x4), 2:1 – Зибанеджад (Хейз) – 19:58 (5x4), 2:2 – Зибанеджад (Цуккарелло, Хейз) – 36:36 (5x4), 2:3 – Крайдер (Цуккарелло, Зибанеджад) – 44:43 (5x5), 3:3 – Яковлев (Юханссон, Хишир) – 45:36 (5x5), 3:4 – Зибанеджад (Цуккарелло, Бучневич) – 55:24 (5x5)
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