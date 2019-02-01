«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», у Зибанеджада 4 очка, у Яковлева – гол

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3.

Главной звездой встречи стал шведский форвард гостей Мика Зибанеджад. Он оформил хет-трик, а также стал автором одной результативной передачи. Ещё один гол на счету Криса Крайдера. В составе «дьяволов» отличились Нико Хишир, Маркус Юханссон и Егор Яковлев. Российский защитник провёл первый матч с 10 декабря 2018 года.

Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ и блок-шот за 14 минут на льду.

У Павла Бучневича результативная передача, «+1», 3 броска и силовой приём за 12.00. У Владислава Наместникова 3 броска и хит за 14.05. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.