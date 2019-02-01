Проворов в матче с «Бостоном» установил личный рекорд по игровому времени

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2.

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов сыграл 30 минут 20 секунд (2.41 – в большинстве), отметившись 3 бросками в створ и 2 блок-шотами. Он установил новый личный рекорд по времени, проведённому на льду в одном матче. Прежний рекорд Ивана составлял 30.07 и был установлен 21 апреля 2018 года в пятом матче плей-офф четвертьфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2:4).

В 51 матче текущего сезона на счету Ивана 17 (4+13) очков при показателе полезности «-13» и 30 минутах штрафа.

«Филадельфия» одержала шестую победу кряду и закрепилась на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков.