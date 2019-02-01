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Егор Яковлев в матче с «Рейнджерс» потерял лезвие и играл на коленях

Егор Яковлев в матче с «Рейнджерс» потерял лезвие и играл на коленях
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3.

Защитник «Дэвилз» Егор Яковлев сыграл в НХЛ впервые с 10 декабря 2018 года. В одной из смен в первом периоде с российским защитником произошёл неприятный инцидент. Яковлев потерял лезвие конька, из-за чего не смог нормально перемещаться по льду. Егор был вынужден доигрывать игровой отрезок, перемещаясь на коленях.

Видео момента можно также посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Всего он провёл на льду 14 минут (все в равных составах, наименьший показатель в обороне команды, показатель полезности «+1») и отметился заброшенной шайбой единственным броском в створ. Также отметился одним заблокированным броском и допустил одну потерю шайбы.

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