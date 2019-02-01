Харт – 10-й вратарь в истории НХЛ, выигравший пять матчей подряд до 21 года

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2. «Лётчики» дважды отыгрывались, но вырвали победу, забив решающий гол при игре в формате «4 на 3».

Вратарь «Филадельфии» Картер Харт отразил 23 броска и продлил победную серию до пяти матчей. До него в истории НХЛ было только девять вратарей, выигрывавших пять или более матчей в возрасте до 21 года.

Рекорд принадлежит Жослену Тибо (восемь матчей в сезоне-1994/95), по семь побед подряд одерживали Том Баррассо и Кэри Прайс. Победные серии из шести матчей были в активе Тэрри Савчука и Даниэля Бертимё. Ещё пять вратарей остановились на пяти победах подряд.

Харт – первый вратарь в истории «Филадельфии» с такой победной серией в возрасте до 21 года.