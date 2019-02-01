Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
06:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Итоги дня НХЛ для россиян: рекорды Панарина и Проворова, возвращение Яковлева

Итоги дня НХЛ для россиян: рекорды Панарина и Проворова, возвращение Яковлева
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие семь представителей России.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 30 минут 20 секунд (2.41 – в большинстве), отметившись 3 бросками в створ и 2 блок-шотами. Он установил новый личный рекорд по времени, проведённому на льду в одном матче. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 25 минут 52 секунды, что стало личным рекордом для регулярных чемпионатов. Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев сыграл в НХЛ впервые с 10 декабря 2018 года и отметился заброшенной шайбой единственным броском в створ. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский справился с 22 бросками из 26. Поражение стало для него третьим подряд. Бобровский пропускает не менее двух шайб в девяти матчах кряду. В восьми из этих матчей он пропускал три или более шайб.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»22 из 2684,63:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1+10310-12.00
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000310-14.05
Панарин (н)«Коламбус»1+1+10400-25.52
Куликов (з)«Виннипег»0+0+20220-11.19
Яковлев (з)«Нью-Джерси»1+0+10101-14.00
Проворов (з)«Филадельфия»0+000302-30.20
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент