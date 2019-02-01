Итоги дня НХЛ для россиян: рекорды Панарина и Проворова, возвращение Яковлева

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие семь представителей России.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 30 минут 20 секунд (2.41 – в большинстве), отметившись 3 бросками в створ и 2 блок-шотами. Он установил новый личный рекорд по времени, проведённому на льду в одном матче. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 25 минут 52 секунды, что стало личным рекордом для регулярных чемпионатов. Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев сыграл в НХЛ впервые с 10 декабря 2018 года и отметился заброшенной шайбой единственным броском в створ. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский справился с 22 бросками из 26. Поражение стало для него третьим подряд. Бобровский пропускает не менее двух шайб в девяти матчах кряду. В восьми из этих матчей он пропускал три или более шайб.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|22 из 26
|84,6
|3:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|12.00
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|14.05
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+1
|+1
|0
|4
|0
|0
|-
|25.52
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+2
|0
|2
|2
|0
|-
|11.19
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|1+0
|+1
|0
|1
|0
|1
|-
|14.00
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|2
|-
|30.20