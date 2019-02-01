Итоги дня НХЛ для россиян: рекорды Панарина и Проворова, возвращение Яковлева

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В трёх матчах приняли участие семь представителей России.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 30 минут 20 секунд (2.41 – в большинстве), отметившись 3 бросками в створ и 2 блок-шотами. Он установил новый личный рекорд по времени, проведённому на льду в одном матче. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 25 минут 52 секунды, что стало личным рекордом для регулярных чемпионатов. Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев сыграл в НХЛ впервые с 10 декабря 2018 года и отметился заброшенной шайбой единственным броском в створ. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский справился с 22 бросками из 26. Поражение стало для него третьим подряд. Бобровский пропускает не менее двух шайб в девяти матчах кряду. В восьми из этих матчей он пропускал три или более шайб.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 22 из 26 84,6 3:4