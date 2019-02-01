Новая победа Харта и рекорд Пастрняка — в обзоре матча «Филадельфии»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2. «Лётчики» дважды отыгрывались, но вырвали победу, забив решающий гол при игре в формате «4 на 3».

Голами в составе победителей отметились Клод Жиру, Оскар Линдблом и Трэвис Санхайм. Также Скотт Лотон не реализовал буллит.

У хозяев дубль оформил Давид Пастрняк. Благодаря этому чешский нападающий разменял рубеж в 30 шайб за чемпионат. Он достиг этой отметки в третий раз подряд, на этот раз – за 51 матч. Пастрняк стал первым игроком в истории «Бостона», кто провёл три сезона с 30+ голами в возрасте до 23 лет.

Вратарь «Филадельфии» Картер Харт отразил 23 броска и продлил победную серию до пяти матчей. До него в истории НХЛ было только девять вратарей, выигрывавших пять или более матчей в возрасте до 21 года.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».