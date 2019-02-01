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Ягр: сейчас Овечкин намного более сильный хоккеист, чем пять лет назад

Ягр: сейчас Овечкин намного более сильный хоккеист, чем пять лет назад
Хоккей / НХЛ

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр поделился мнением об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Если честно, сейчас я не очень пристально слежу за НХЛ. Просто иногда просматриваю хайлайты, чтобы увидеть, как забрасываются шайбы. Овечкин сильно добавил в игре. Раньше он был чистым снайпером, а сейчас он стал намного более сильным хоккеистом, чем пять лет назад. Да, он всё ещё забрасывает много шайб, но при этом ещё и способен создать момент.

В лиге идёт тенденция на повышение результативности. НХЛ — это бизнес, который строится в угоду зрительской аудитории. Зрители хотят видеть поражения 6:7, а не борьбу в углах площадки, которая может завершиться победой 1:0. На стадионы в Северной Америке приходят люди, которые хотят веселиться. Из 20 тысяч на трибунах половина может даже не узнать, как завершилась игра", — цитирует Ягра Idnes.cz.

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