Нападающий «Барыса» Кёртис Валк выбыл из строя до конца регулярного чемпионата

«Барыс» поместил нападающего Кёртиса Валка в список травмированных, информирует официальный сайт астанинского клуба. Ожидается, что игрок выбыл из строя на четыре-пять недель. Таким образом, канадский форвард точно пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата.

Валк получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:2). В этом сезоне 25-летний форвард забросил девять шайб и сделал 18 результативных передач в 50 играх «регулярки», заработав показатель полезности "+3" и набрав 32 штрафных минуты. В среднем за игру Кёртис проводил на льду 19 минут 17 секунд.

Ранее «Барыс» отправил в лазарет чешского вратаря Доминика Граховину. В свою очередь защитник Кевин Даллман находится вне расположения команды по семейным обстоятельствам.