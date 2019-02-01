Фастовский: перелома у Пельтолы нет, а вот сможет он играть или нет – неясно

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о состоянии здоровья капитана «Сибири» Юкки Пельтолы. Финский нападающий получил травму в игре с «Йокеритом» (3:4 ОТ).

«МРТ показала, что перелома у Пельтолы нет. А вот сможет он играть или нет, пока неясно. Но Юкка точно не выбыл до конца «регулярки». Такого нет, не надо говорить такие страсти. Повреждение есть, но все обследования выявили, что оно не критичное, но всё равно может занять какое-то время на восстановление. Теперь вопрос какое. Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить процесс реабилитации нашего капитана», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

31-летний нападающий в этом сезоне забросил 8 шайб и сделал 13 результативных передач в 44 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "-6" и набрав 8 штрафных минут.