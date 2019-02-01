Лебрюн: к Панарину проявляют интерес несколько команд-фаворитов

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал возможный обмен игроков «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и Сергея Бобровского в другую команду.

«К Панарину уже проявляют интерес несколько команд-контендеров, это фавориты нынешнего сезона. Звонят, интересуются ценой, прощупывают почву. В этом свете интересно, что будет делать генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен. «Флориду» трудно причислить к фаворитам, но она интересуется обоими россиянами из «Коламбуса». Главной целью «пантер» является Сергей Бобровский. Да, у «Флориды» не так много денег под потолком зарплат, но им необходим надёжный вратарь, и к 25 февраля, когда состоится дедлайн, всё может поменяться», — сказал Лебрюн в эфире TSN.