Стэмкос: бросок Овечкина остановить намного труднее, он словно ракета

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина при бросках из левого круга вбрасывания.

«С точки зрения результативности из той точки мы похожи, но если подробно разбирать броски, то они практически полностью разные. Это касается твёрдости клюшки, вращения шайбы и энергии, которую мы вкладываем в бросок. Понятно, что я намного меньше. Мне приходится больше внимания уделять технике, а не флексу клюшки и не силе. Но я всё равно считаю, что его бросок остановить намного труднее, потому что он жёстче и летит, словно ракета.

Это поразительно, но, когда у тебя такие данные, остановить тебя невозможно. Его голевые способности впечатляют», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.