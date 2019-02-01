Шипачёв: Крикунов до сих пор думает, что мы просто так бегаем по льду

Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий в эфире клубного телевидения в шутливой форме обсудили своё взаимодействие на льду.

«Все ребята, которые выходили с нами третьим в звене, хорошо вписывались в игру. И Макс Афиногенов, и Даня Тарасов, и Андрей Алексеев, и Микс Индрашис. С Тарой мы вообще вместе играли ещё с „предсезонки“. Микс Индрашис — очень хороший игрок, вообще в порядке. К сожалению, череда травм нас преследует. Парням непросто на ходу вписываться в звено. Вадим каждый раз с планшетом ходит, объясняет наши заготовки. Когда приходит новый игрок, он два дня ходит с планшетом и всё рассказывает», — сказал Кагарлицкий.

«Информации очень много, и люди потом не хотят с нами играть. Планшет — это серьёзная вещь. Надо же показать всем, куда бежать», — сказал Шипачёв.

«Конечно, у нас же есть наработки. Мы не просто так хаотично двигаемся на льду. У нас с самого начала есть план, и мы его придерживаемся», — сказал Кагарлицкий.

«Вы думали, что мы просто так бегаем по льду? Да все так думают, вся лига. Даже наш главный тренер (Владимир Крикунов. — Прим. „Чемпионата“) так думает», — завершил диалог Шипачёв.