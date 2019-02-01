КХЛ дисквалифицировала Рахимуллина и оштрафовала Кормье

Нападающий «Барыса» Патрис Кормье избежал дисквалификации за удаление до конца матча в игре регулярного чемпионата со СКА (2:3).

«Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Барыс» — СКА. Время – 12:34. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Патриса Кормье по п. 1.15 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«В соответствии с п. 4.4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за очередную драку в сезоне нападающий «Сочи» Дамир Рахимуллин получает дисквалификацию на один матч и индивидуальный штраф», — также сказано в заявлении лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.