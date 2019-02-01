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Холтби: у Овечкина лучший бросок в истории хоккея. Он уникален

Холтби: у Овечкина лучший бросок в истории хоккея. Он уникален
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился мнением о результативности капитана команды Александра Овечкина при бросках из левого круга вбрасывания.

«Он уникален. Пожалуй, это лучший бросок в истории игры. Его броски на тренировках? Ох, у нас были случаи в прошлом. Поэтому сейчас это происходит не слишком часто. Он понимает, насколько мощен его бросок, и как опасно это может быть для партнёров», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

277 из 644 шайб были заброшены из левого круга вбрасывания или выше, при этом 131 гол был забит броском в касание из левого круга вбрасывания или выше (20,3%). 92 из 239 голов в большинстве были забиты броском в касание из левого круга вбрасывания или выше (38,5%)

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