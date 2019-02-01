Бадюков: слова Зарипова следует воспринимать с юмором, наша передача – это шоу

Один из ведущих программы «У раздевалки» Алексей Бадюков прокомментировал слова нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, сказанные в последнем эфире передачи в ответ на вопрос главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова.

«Наша передача – это прежде всего шоу. Серьёзно ко всем обсуждаемым в ней вопросам относиться не стоит. Мы все работаем в хоккее, все друг друга уважаем, а программу придумали исключительно ради смеха. В данном случае мы обыгрывали крылатое выражение Даниса Зарипова про балет, но точно не хотели никого обижать, задевать и заниматься какой-то глубокой аналитикой. Так что всё сказанное следует воспринимать исключительно с юмором», — сказал Бадюков «Чемпионату».

«Вы заядлый театрал, часто посещаете театр и балет. Скажите, когда вы в последний раз посещали какую-нибудь культурную программу? И не могли бы подсказать, в каком ряду сидели?» — спросил Анисимов.