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Маклюков: выиграть дивизион реально, но это не первоочередная задача «Барыса»

Маклюков: выиграть дивизион реально, но это не первоочередная задача «Барыса»
Хоккей / КХЛ

Защитник «Барыса» Алексей Маклюков поделился мнением о возможности занять первое место в дивизионе Чернышёва. Команда Андрея Скабелки уступает «Авангарду» по дополнительным показателям, но имеет при этом три игры в запасе.

«Реально. Вполне реально. Осталось немного игр, удачно нужно их провести. Вообще нет проблем, но я считаю, что это не первоочередная задача — уйти лидерами. Главное — подготовиться, наладить игру, это у нас получается. В каждом матче добавляем, я считаю, хоть и результат не всегда в нашу пользу. Но по игре мы прибавляем. Подойдём к плей-офф хорошо, а с какого места — не так важно.

В гостях удаётся играть лучше, чем дома? Да. Не знаю, с чем это связано, везде стараемся: и там, и здесь. Объяснения особо нет, так получается», — цитирует Маклюкова Sports.kz.

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