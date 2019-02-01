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КХЛ присвоила вратарю «Словану» Мареку Чильяку статус НСА

КХЛ присвоила вратарю «Словану» Мареку Чильяку статус НСА
Хоккей / КХЛ

Дисциплинарный комитет КХЛ принял решение присвоить статус «Неограниченно свободный агент» хоккеисту Мареку Чильяку в связи с расторжением контракта со «Слованом», сообщает официальный сайт КХЛ.

В этом сезоне 28-летний вратарь провёл 28 матчей в регулярном чемпионате, одержав шесть побед. Он отражал 89,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,31. 24 января Чильяк принял участие в игре с «Локомотивом» (0:7), после чего не появлялся на льду в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Слован» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В 55 матчах клуб из Братиславы набрал 29 очков и давно потерял шансы на попадание в плей-офф. 4 февраля «Слован» примет на своей площадке хоккеистов рижского «Динамо».

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