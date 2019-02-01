«Торпедо» — «Локомотив»: Илья Коновалов вернулся в состав гостей

«Торпедо» и «Локомотив» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Игра состоится сегодня, 1 февраля, начало — в 19:00 мск. В состав «железнодорожников» вернулся 20-летний голкипер Илья Коновалов.
«Торпедо»:
Браст (Мольков);
Орлов — Баранцев, Варнаков — Мили — Кэлоф;
Боди — Хольм, Паршин — Галузин — Жафяров;
Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Шенфельд;
Назаревич, Смолин — Макаренко — Стальнов.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Н. Аверин — Рафиков, Е. Аверин — Локтинов — Юртайкин;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Картаев — Ильенко — Коршков;
Накладал, Каюмов — Иванов — Козун, Апальков.
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Бросить вызов Илье Коновалову может только снайпер из «Сибири».