«Торпедо» — «Локомотив»: Илья Коновалов вернулся в состав гостей

«Торпедо» и «Локомотив» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Игра состоится сегодня, 1 февраля, начало — в 19:00 мск. В состав «железнодорожников» вернулся 20-летний голкипер Илья Коновалов.



«Торпедо»:



Браст (Мольков);

Орлов — Баранцев, Варнаков — Мили — Кэлоф;

Боди — Хольм, Паршин — Галузин — Жафяров;

Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Шенфельд;

Назаревич, Смолин — Макаренко — Стальнов.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Н. Аверин — Рафиков, Е. Аверин — Локтинов — Юртайкин;

Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;

Черепанов — Осипов, Картаев — Ильенко — Коршков;

Накладал, Каюмов — Иванов — Козун, Апальков.

Он съел «стомиллионного» Салака. Кто станет лучшим новичком сезона КХЛ? Бросить вызов Илье Коновалову может только снайпер из «Сибири».