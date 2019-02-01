Окулов: у ЦСКА нет никакой эйфории после победы в игре с «Ак Барсом»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов поделился мнением о матче с «Ак Барсом» (5:4) и предстоящей встрече с «Северсталью».



«Вчера была очень интересная игра для обеих команд. Может, для вратарей, наоборот, не очень, ведь они пропустили много шайб. Но болельщикам, думаю, очень понравилось. Нас вчера прорвало, переломили ход матча и одержали победу. Трибуны хорошо поддержали команду. Вообще, приятно, когда за тебя болеют. Болельщики — наш дополнительный игрок на площадке, они зарядили команду и помогли ей победить.



Никакой эйфории после победы в игре с казанцами нет. Мы — профессионалы и всё прекрасно понимаем. У ЦСКА и поражения за спиной есть, мы же не все матчи выигрываем. Всё, что нужно, — это выходить, доказывать и показывать свою игру, которую демонстрировали в сезоне. Что касается «Северстали», то она очень хорошо начала 2019 год. Игра не будет лёгкой, соперник нуждается в очках, к тому же он принимает нас дома», — цитирует Окулова пресс-служба ЦСКА.

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