Бобков — о Хартли: никогда не видел, чтобы тренер был так увлечён своим делом

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился мнением о работе с главным тренером команды Бобом Хартли.



«С Хартли работать очень интересно. Он реально живёт хоккеем. Я никогда не видел, чтобы тренер до такой степени был увлечён своим делом. И ещё Боб постоянен. Допустим, если вдруг наступил небольшой спад и команда не забивает, Боб абсолютно ничего менять не станет. Будет гнуть свою линию. Максимум — пятёрки перетасует. Но потом мы всё равно вернёмся к тому, с чего начинали.



С Бобом можно поговорить по душам, но у него есть чёткая граница между бытом и, как он говорит, бизнесом. В раздевалке может повысить голос, а как только выходит из ледового дворца — абсолютно другой человек: очень добрый, отзывчивый, с ним можно побеседовать на абсолютно любые темы. Что мы и делали на Матче звёзд в перерывах между конкурсами. Я хорошо знаю английский, так что проблем в общении нет вообще никаких», — приводит слова Бобкова официальный сайт КХЛ.

Бобков: при такой игре, как в начале сезона, выход в финал не станет проблемой