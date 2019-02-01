«Торпедо» — «Локомотив»: Григорий Денисенко получил «5+20» за подножку

«Торпедо» встречается с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Нижнем Новгороде.



В начале второго игрового отрезка нападающий «железнодорожников» Григорий Денисенко получил дисциплинарный штраф до конца игры за подножку. К тому моменту подопечные Дмитрия Квартальнова выигрывали со счётом 2:0.

Посмотреть видео эпизода также можно на официальном сайте КХЛ.

Команды выступают в следующих составах:

«Торпедо»



Браст (Мольков);

Орлов — Баранцев, Варнаков — Мили — Кэлоф;

Боди — Хольм, Паршин — Галузин — Жафяров;

Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Шенфельд;

Назаревич, Смолин — Макаренко — Стальнов.



«Локомотив»



Коновалов (Исаев);

Н. Аверин — Рафиков, Е. Аверин — Локтинов — Юртайкин;

Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;

Черепанов — Осипов, Картаев — Ильенко — Коршков;

Накладал, Каюмов — Иванов — Козун, Апальков.