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«Торпедо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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«Торпедо» — «Локомотив»: Григорий Денисенко получил «5+20» за подножку

«Торпедо» — «Локомотив»: Григорий Денисенко получил «5+20» за подножку
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» встречается с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Нижнем Новгороде.

В начале второго игрового отрезка нападающий «железнодорожников» Григорий Денисенко получил дисциплинарный штраф до конца игры за подножку. К тому моменту подопечные Дмитрия Квартальнова выигрывали со счётом 2:0.

Посмотреть видео эпизода также можно на официальном сайте КХЛ.

Команды выступают в следующих составах:

«Торпедо»

Браст (Мольков);
Орлов — Баранцев, Варнаков — Мили — Кэлоф;
Боди — Хольм, Паршин — Галузин — Жафяров;
Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Шенфельд;
Назаревич, Смолин — Макаренко — Стальнов.

«Локомотив»

Коновалов (Исаев);
Н. Аверин — Рафиков, Е. Аверин — Локтинов — Юртайкин;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Картаев — Ильенко — Коршков;
Накладал, Каюмов — Иванов — Козун, Апальков.

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