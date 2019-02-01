«Торпедо» — «Локомотив»: Григорий Денисенко получил «5+20» за подножку

«Торпедо» встречается с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Нижнем Новгороде.
В начале второго игрового отрезка нападающий «железнодорожников» Григорий Денисенко получил дисциплинарный штраф до конца игры за подножку. К тому моменту подопечные Дмитрия Квартальнова выигрывали со счётом 2:0.
Посмотреть видео эпизода также можно на официальном сайте КХЛ.
Команды выступают в следующих составах:
«Торпедо»
Браст (Мольков);
Орлов — Баранцев, Варнаков — Мили — Кэлоф;
Боди — Хольм, Паршин — Галузин — Жафяров;
Аляев — Волченков, Ураков — Сёмин — Шенфельд;
Назаревич, Смолин — Макаренко — Стальнов.
«Локомотив»
Коновалов (Исаев);
Н. Аверин — Рафиков, Е. Аверин — Локтинов — Юртайкин;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Картаев — Ильенко — Коршков;
Накладал, Каюмов — Иванов — Козун, Апальков.