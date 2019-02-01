«Питтсбург» обменял Брассара и Шихана во «Флориду» на Бьюгстада и Маккана

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Дерик Брассар обменян во «Флориду Пантерз», сообщает пресс-служба клуба из Пенсильвании.



В этом сезоне 31-летний Брассар провёл 40 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету девять шайб и шесть голевых передач при показателе полезности «-6» и 29 минутах штрафного времени.



Канадский хоккеист пополнил ряды «пингвинов» в предыдущем сезоне. Ранее защищал цвета «Оттавы Сенаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс».



Помимо Брассара в стан «пантер» отправился 27-летний защитник Райли Шихан. Он провёл в этом сезоне 49 матчей и набрал 9 (7+2) очков. Также «Флорида» получила выбор во 2-м и 4-м раундах драфта 2019 года.



«Питтсбург» получил 26-летнего форварда Ника Бьюгстада, который провёл в этом сезоне 32 матча. На его счету 12 (5+7) очков и показатель полезности «+2». Также к «пингвинам» присоединится нападающий Джаред Маккан. На счету 22-летнего игрока 18 (8+10) очков в 46 матчах нынешнего сезона.