Рирден: у Овечкина улучшилась способность наносить бросок по крутящейся шайбе

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о броске капитана команды Александра Овечкина. Россиянин продолжает лидировать в НХЛ по количеству заброшенных шайб в нынешнем сезоне.



«Нам казалось, что его зона для броска составляла примерно полметра. Если мы играли быстро, то шайба могла прийти чуть в другое место, поэтому появлялся шанс, что бросок не удастся. Мы много думали, почему он иногда не получает шайбу там, где нам хочется.



С тех пор всё изменилось, потому что Ови над этим работал. Он расширил эту зону на 60 сантиметров в обе стороны. А также у него заметно улучшилась способность наносить бросок по крутящейся шайбе», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

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