НХЛ определила лучших игроков января

Национальная хоккейная лига объявила на своём официальном сайте имена лучших игроков января.



Первой звездой назван нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро. В 11 матчах прошедшего месяца американский хоккеист набрал 18 (8+10) очков.



Второй звездой признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер. В восьми матчах января вратарь одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 1,73. Кроме того, он отражал 93,5% бросков.



Замкнул тройку лучших игроков прошедшего месяца нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. В 10 матчах января форвард набрал 21 (7+14) очко. Результативная серия американского форварда составляет девять игр.

Ранее голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт был признан лучшим новичком января.