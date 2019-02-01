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НХЛ определила лучших игроков января

НХЛ определила лучших игроков января
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила на своём официальном сайте имена лучших игроков января.

Первой звездой назван нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро. В 11 матчах прошедшего месяца американский хоккеист набрал 18 (8+10) очков.

Второй звездой признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер. В восьми матчах января вратарь одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 1,73. Кроме того, он отражал 93,5% бросков.

Замкнул тройку лучших игроков прошедшего месяца нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. В 10 матчах января форвард набрал 21 (7+14) очко. Результативная серия американского форварда составляет девять игр.

Ранее голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт был признан лучшим новичком января.

Вратарь «Филадельфии» Картер Харт назван лучшим новичком января в НХЛ
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