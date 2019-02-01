«Локомотив» проиграл «Торпедо» и прервал серию из семи побед

«Торпедо» встречался с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.



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Гости открыли счёт на 18-й минуте усилиями Данила Юртайкина, огорчившего голкипера Барри Браста. В начале второго периода преимущество команды Дмитрия Квартальнова увеличил Максим Осипов, реализовавший большинство. Хозяева смогли отыграть один гол в середине второй двадцатиминутки после точного броска Эндрю Кэлофа, а в третьем периоде счёт сравнял Владимир Галузин. В овертайме победу нижегородскому клубу принёс всё тот же Галузин.

«Локомотив» прервал серию из семи побед, а подопечные Дэвида Немировски — из двух поражений.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.