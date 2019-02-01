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«Локомотив» проиграл «Торпедо» и прервал серию из семи побед

«Локомотив» проиграл «Торпедо» и прервал серию из семи побед
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» встречался с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.

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Гости открыли счёт на 18-й минуте усилиями Данила Юртайкина, огорчившего голкипера Барри Браста. В начале второго периода преимущество команды Дмитрия Квартальнова увеличил Максим Осипов, реализовавший большинство. Хозяева смогли отыграть один гол в середине второй двадцатиминутки после точного броска Эндрю Кэлофа, а в третьем периоде счёт сравнял Владимир Галузин. В овертайме победу нижегородскому клубу принёс всё тот же Галузин.

«Локомотив» прервал серию из семи побед, а подопечные Дэвида Немировски — из двух поражений.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2019, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3:2
0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Юртайкин (Локтионов) – 17:21 (5x5), 0:2 – Осипов (Алексеев) – 20:56 (5x4), 1:2 – Кэлоф (Баранцев) – 31:37 (5x5), 2:2 – Галузин (Жафяров) – 41:24 (5x5), 3:2 – Галузин (Аляев) – 64:58 (3x3)
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