Задоров: если провожу силовой приём, то большинство игроков падают

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мнением о сокращении количества силовых приёмов в НХЛ.



«Вижу, что есть тренд по сокращению силовых приёмов. Правда, на эту статистику смотрю чуть скептически, поскольку на каждой арене хиты дают по-разному. Статистику в каждом дворце ведут по-разному. Недавно мы, например, играли в Оттаве, и мне записали два силовых приёма, хотя, по моим подсчётам, я сделал по меньшей мере шесть. То ли там спят люди, то ли специально хиты пропускают — не знаю. Такая уж это статистическая категория, очень зависит от домашней арены.



Со мной-то нет вопросов, я большой игрок. Если бью, то 80% игроков падают. Вот это, на мой взгляд, и должно считаться хитом. А если ты просто воткнулся в кого-то и тот парень даже не пошевелился, за такое давать хит, по-моему, неправильно», — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

Панарин взял шапку. Он знает, как по ней не получить 20 голов за сезон — отметка гроссмейстера снова пройдена.