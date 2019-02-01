Квартальнов — об удалении Денисенко: мне показалось, что подсечки не было

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выездной игры с «Торпедо» (2:3 ОТ).



«Считаю, что была хорошая и динамичная игра. Я бы сказал, такая живая. Повели в счёте, но потом, как обычно, допустили пару ошибок. Возможно, это стало следствием давления со стороны соперника. Очень жаль проигрывать, пропуская решающий гол за две секунды до сирены. Будем работать.



По поводу удаления Денисенко считаю, что там не было подсечки. Он ногу уводил. Судья решил иначе. Мы ещё посмотрим этот эпизод. Мне показалось, что там ничего не было. Выглядит со стороны как подножка, но её не было», — сказал Квартальнов на пресс-конференции после матча.

Посмотреть видео удаления Денисенко можно на официальном сайте КХЛ.